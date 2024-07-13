Ракетные комплексы "Бал" отрабатывают удар по морской цели на учении в Каспийском море

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Расчет берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии выполнил стрельбу крылатой ракетой по морской цели условного противника, сообщили в Минобороны России.

"Пуск противокорабельной крылатой ракеты по имитированной морской цели условного противника выполнен с берегового полигона личным составом ракетного дивизиона Каспийской флотилии", - говорится в сообщении оборонного ведомства, распространенного в субботу.

По информации министерства, безопасность проведения мероприятия боевой подготовки обеспечивали надводные корабли и суда Каспийской флотилии.

"По данным объективного контроля ракетная стрельба признана успешной", - подчеркнули в Минобороны.