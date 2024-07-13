Сотрудники МЧС потушили пожар в швейном цехе в подмосковном поселке Володарского

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возгорание на площади 1400 кв. м в поселке Володарского потушено, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В Подмосковье пожарные МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в поселке Володарского горит швейный цех. Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды. Для тушения пожара были привлечены 20 специалистов и 10 единиц техники.