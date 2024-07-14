Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже локализован

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе с деревянными поддонами в Воронеже, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В Воронеже огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства.

Начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель сообщил, что "силы пожарных специальных подразделений, в первую очередь, были направлены на недопущение распространения огня на емкости с топливом".

"Тушение пожара было осложнено большой горючей нагрузкой и температурой воздуха, а также сложностью проезда пожарных к очагу возгорания", - сказал Кошель.

По его информации, на месте пожара работают 120 пожарных и 30 единиц техники. Пострадавших и погибших нет.

К месту возгорания направлен пожарный поезд.

Сообщение в оперативные службы о пожаре на складе с поддонами поступило около 18:00 воскресенья.

По последним данным площадь возгорания составила 500 кв. м.