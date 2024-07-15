Пожар на воронежском складе ликвидирован

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Воронеже огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе", - говорится в сообщении.

Сообщение в оперативные службы о пожаре поступило около 18:00 воскресенья. По информации начальника ГУ МЧС по Воронежской области Александра Кошеля, на месте пожара работают 120 пожарных и 30 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. К месту возгорания был направлен пожарный поезд.