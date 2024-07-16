Песков заявил, что администрация США настаивает на продолжении конфликта на Украине

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Администрация США по-прежнему настаивает на продолжении конфликта с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога и по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца, не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники", - сказал Песков журналистам.

У него уточнили, мог бы Дональд Трамп в случае его избрания президентом США стать посредником в переговорах с Украиной.

"Сейчас много рассуждений и спекуляций по поводу того, кто и на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это кандидат в президенты США. Давайте подождём исхода выборов, американские избиратели сами определятся со своим будущим", - ответил он.