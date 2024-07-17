Медведев заявил, что РФ не питает иллюзий относительно нового генсека НАТО

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия на сегодняшний день не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны альянса, но попытки продвижения интересов блока на исторически близких России территориях будут наталкиваться на адекватное противодействие, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он заявил, что знает Марка Рютте "как системного атлантиста и записного русофоба", "который нарочито подчеркивает дружбу с киевскими бандеровцами".

По словам Медведева, с его приходом для РФ ничего не изменится, так как ключевые решения принимаются не странами - участницами НАТО, а одним государством - США. "Никаких иллюзий мы не питаем и будем продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как делали это все прошедшие годы", - сказал он.

Медведев добавил, что сегодня РФ не угрожает НАТО, "не собирается нападать на страны - участницы альянса и тем более превращать жителей его стран в мелкодисперсную радиоактивную пыль".

Также Медведев сказал, что "любые попытки враждебного нам блока продвигать свои интересы на территории бывшей Украины или в других исторически близких России странах будут и дальше наталкиваться на адекватное противодействие со стороны РФ. И чем больше будет таких попыток, тем жёстче станут наши ответы. Разлетится ли от этого в клочья вся планета, зависит исключительно от благоразумия "той" стороны. Пока что она его, к сожалению, не проявляет".