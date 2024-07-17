В Госдуме готовы рассмотреть проект закона о майнинге на следующей неделе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума готова уже на следующей неделе рассмотреть законопроект о легализации майнинга цифровых валют в России в трех чтениях, но думский комитет по финансовому рынку пока не получал заключение правительства на него, сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

"Еще в апреле я его (законопроект - ИФ) отправил в правительство, к сожалению, до сих пор нет реакции. Надеемся, особенно после слов президента, получить отзыв на подготовленные документы, и в принципе мы готовы уже на следующей неделе рассмотреть его во всех чтениях, поскольку еще до принятия его в первом чтении мы активно работали с правительством, с рынком, с тем, чтобы подготовить его для принятия во втором чтении", - сказал Аксаков в ходе "финансовой среды" в "Парламентской газете".

"На мой взгляд, согласованная версия законопроекта для принятия уже во втором и третьем чтении есть, можно смело двигаться вперед, но для этого нужен отзыв правительства. Рассчитываю получить его в ближайшее время. На следующей неделе можем принять, отправить в Совет Федерации и потом на подпись президенту", - добавил глава комитета.

Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, темой которого стало развитие цифровых технологий в финансовой сфере, в том числе регулирование криптовалют и их майнинга. Он отметил, что майнинг криптовалют потребляет значительное количество электроэнергии в России, что может привести к дефициту мощности в некоторых регионах. "Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона", - отметил президент и напомнил, что уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения.

Как сообщалось, законопроект о легализации майнинга и законопроект о возможности криптовалютных расчетов по внешнеторговым контрактам в рамках эксперимента под контролем ЦБ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 23 июля.

В среду президент РФ также акцентировал внимание на внедрении и использовании цифровых валют и других активов: "Это действительно очень динамичное, перспективное направление современной экономики, которое становится всё более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всём мире. Такие технологии уже начинают менять привычные схемы в торговле, в банковском деле, в сфере услуг, в международных расчётах".

Тема криптовалютного регулирования прозвучала и в ходе правительственного часа с участием главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который прошел в среду в Совете Федерации.

"Конечно, есть необходимость запустить принцип расчета с криптовалютой. Это потребность бизнеса, особенно в условиях санкционного механизма, им нужно выходить на внешний рынок, и не всегда удается решить (возникающие сложности - ИФ) стандартными путями. (...) Я считаю, что механизм расчета криптовалютой хотя бы в экспериментальном порядке на сегодняшний день во внешнеэкономической деятельности должен быть запущен", - сказал Чиханчин. "Все регуляторные новации, которые направлены на то (...), чтобы урегулировать вопросы с возможным использованием криптовалюты в рамках ЭПР, всё это мы поддерживаем", - прокомментировала также зампред Банка России Ольга Полякова.