Что произошло за день: среда, 17 июля

Задержание бывшего главы департамента культуры Москвы, отключения энергоснабжения на юге и обмен пленными с Украиной

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Его обвиняют во взятках и покушении на мошенничество. Общая сумма взяток превышает 100 млн рублей, сообщает СКР.

- Электроснабжение потребителей юга России было восстановлено утром в среду. Однако в Минэнерго предупредили о сохранении рисков отключений энергоснабжения. После этого стало известно, что Ростовская область, Краснодарский край, Севастополь вводят ограничения энергопотребления из-за перегрузки сетей.

- Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга. Это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, сказал президент. В Госдуме заявляют, что готовы уже на следующей неделе рассмотреть законопроект о легализации майнинга цифровых валют в трех чтениях, но ждут заключение правительства.

- РСХБ с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей. На территории России карты работают без ограничений.

- Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95. Посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

- Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме. Они обещают вывести деньги из игры, присылают ссылку на фишинговый ресурс и получают доступ к аккаунту жертвы.

- Мэр Парижа искупалась в Сене на фоне сомнений в чистоте воды. Она проплыла вместе с другими чиновниками около 100 метров.