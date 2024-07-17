Смоленская АЭС отключила на ремонт энергоблок №3

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Смоленская атомная электростанция отключила от сети третий энергоблок для ремонта, сообщила пресс-служба АЭС.

"17 июля 2024 года в 18:34 (по Москве) в соответствии с поданной разрешенной заявкой энергоблок №3 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании", - говорится в сообщении.

На станции работает энергоблок №2. Его мощность составляет 988 МВт. Энергоблок №1 находится в плановом ремонте.

Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 16 дней июля составила 0,75 млрд кВт.ч. С начала года выработка превысила 10,9 млрд кВт.ч.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Смоленская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". На объекте эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.