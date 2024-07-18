В Балаклаве из-за технологического сбоя частично отключено электроснабжение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Часть города Балаклава (Севастополь) осталась без света из-за технологического нарушения на сетях, сообщили в компании "Севастопольэнерго" в четверг.

"В 22:22 18 июля произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители - частично Балаклава", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Отмечается, что на место направлена аварийная бригада.

Ранее в четверг в Севастополе отключили уличное освещение для обеспечения стабильного электроснабжения жилых домов. Кроме того, из-за аварии на подстанции остался без света центр Ялты.