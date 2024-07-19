Поиск

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глобальное потепление привело к повторению эпизодов очень жаркой погоды в разных странах, в том числе в России, они будут повторяться все чаще, сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это все следствие, каждый эпизод можно объяснить, но то, что вот такие небывалые температуры и в нашей стране, и в Азии, и в Индии, и в Китае, и в США, Мексике, бьются температурные рекорды (...) эта повторяемость явлений - следствие глобального потепления. Эти эпизоды будут встречаться все чаще и чаще. Это не значит, что каждый год, но за десятилетие будет встречаться чаще", - сказал Вильфанд.

В 2024 году жаркая погода отмечается и в Европе, но в отличие от 2023 года, температуры там не такие высокие.

Ученый уточнил, что на этой неделе наблюдались "невероятные температуры" в Центральной Азии, в Туркменистане в среду столбики термометров достигли 53,4 градуса. Очень высокие температуры, которые не опускаются ниже 40 градусов, отмечались в Китае, Индии. Жара установилась и на юге США.

Гидрометцентр Роман Вильфанд США Туркменистан Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары

Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет заключения

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });