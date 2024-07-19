Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глобальное потепление привело к повторению эпизодов очень жаркой погоды в разных странах, в том числе в России, они будут повторяться все чаще, сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это все следствие, каждый эпизод можно объяснить, но то, что вот такие небывалые температуры и в нашей стране, и в Азии, и в Индии, и в Китае, и в США, Мексике, бьются температурные рекорды (...) эта повторяемость явлений - следствие глобального потепления. Эти эпизоды будут встречаться все чаще и чаще. Это не значит, что каждый год, но за десятилетие будет встречаться чаще", - сказал Вильфанд.

В 2024 году жаркая погода отмечается и в Европе, но в отличие от 2023 года, температуры там не такие высокие.

Ученый уточнил, что на этой неделе наблюдались "невероятные температуры" в Центральной Азии, в Туркменистане в среду столбики термометров достигли 53,4 градуса. Очень высокие температуры, которые не опускаются ниже 40 градусов, отмечались в Китае, Индии. Жара установилась и на юге США.