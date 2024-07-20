Поиск

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в субботу выбросил столб пепла на высоту 2,2 км над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

В миреВулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла и дыма на высоту в пять километровВулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла и дыма на высоту в пять километровЧитать подробнее

Пепловый шлейф протянулся на 5 км на восток от вулкана.

"Продолжается умеренное эксплозивное извержение вулкана. Выбросы пепла на высоту до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов. Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят.

Северо-Курильск Парамушир Эбеко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть жителей Белгородской области пострадали за минувший день

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Дым от лесных пожаров окутал более 40 населенных пунктов Якутии

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Движение на ряде улиц в центре Москвы будет закрыто в выходные из-за фестиваля

Ростовская область отключила от электроснабжения часть потребителей для разгрузки сетей

Алушта обесточена из-за аварии на ЛЭП

Что произошло за день: пятница, 19 июля

РФ с 2025 года может отменить квоты на импорт говядины и перейти на пошлину в 27,5%

Ограничения энергопотребления на Ставрополье снижены до 30 МВт

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });