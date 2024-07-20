На территории Белгородской области обнаружено более ста суббоеприпасов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении на территории региона взрывоопасных предметов после украинских обстрелов.

"После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков", - написал он в своем телегам-канале в субботу.

Жителей региона при обнаружении взрывоопасного предмета призывают сообщить оператору службы спасения место нахождения боеприпаса, его описание, по возможности оградить территорию.