Мишустин проверил ход благоустройства парка "Маяк" в Магадане

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил парк "Маяк" в Магадане, глава российского кабмина уже был здесь четыре года назад - теперь он проверил, какие изменения произошли за несколько лет.

Раньше на месте парка "Маяк" был пустырь, стояли старые гаражи и разрушенные деревянные дома. Теперь здесь зоны променада, смотровые, детские, спортивные площадки, кафе, выставочный павильон. Парк продолжает развиваться и пополняться новыми объектами - это и видовой пирс взамен разрушенного деревянного, и парящий мост, и набережная. Также планируется создать двухуровневый водопад. В разработке у проектировщиков находится еще одна важная часть - морской туристический центр со стоянкой для маломерных судов.

Предусмотрено четыре очереди благоустройства парка. Первые две были выполнены в 2019 и 2022 годах соответственно. Они включали в себя террасирование склона, создание входной группы и амфитеатра, установку арт- объекта "Я люблю Магадан", фотозоны, различных площадок для отдыха. Была сделана дождевая канализация, обустроены цветники, появились ограждение и освещение.

Завершить третий и четвертый этапы намерены в нынешнем году. В том числе возводится парящий мост "Зарядье" - по аналогии с тем, что открыт в одноименном московском парке. Пешеходный переход соединит спортивную площадку с пирсом и культурно-общественным центром. Проект также предполагает благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, создается культурно-общественный центр парка "Маяк". Комплекс объединяет двусветное многофункциональное пространство для проведения выставок и размещения временных музейных экспозиций, конференц- зал на 100 мест, кафе на 50 мест, помещение туристского визит-центра.

На последнем этапе будет сделан пешеходный променад на Аллее имени адмирала Нагаева, обустроены павильоны для малого бизнеса и новые зоны отдыха, сформированы экспозиционные площадки. Часть работ удалось провести благодаря неоднократной победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Председатель правительства РФ прогулялся по набережной, выслушал доклад о выполненных и планируемых проектах, побеседовал с горожанами. "Красота!" - похвалил он получившуюся зону для отдыха.

Премьер решил узнать и мнение горожан. "Нравится вам здесь?" - поинтересовался он у посетителей парка. И, услышав положительный ответ, добавил: "И нам тоже очень нравится".

Подойдя к стендам, на которых наглядно было видно прежнее и нынешнее состояние набережной, Мишустин обратился с похвалой к региональным властям, в том числе к губернатору Сергею Носову, и создателям парка. "Все началось с желания людей сделать свою Родину краше. И на сегодняшний день это стало возможно - с использованием всего комплекса инструментов, которые так или иначе были представлены", - отметил он.

Среди таких мер поддержки премьер назвал инфраструктурные бюджетные кредиты, гранты, а также конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. "Мы ежегодно по поручению президента такой конкурс проводим. Кстати, в конце августа его девятый финал будет - в Калуге. А для Дальнего Востока - он тоже в Калуге пройдет - будет уже третий конкурс", - напомнил глава кабмина.

Мишустин обратил внимание, что на каждом этапе создания парка "все было сделано четко и в срок". Премьер упомянул и о том, что проект был придуман местными архитекторами, причем сначала речь шла о реконструкции маяка, а потом идея переросла в масштабное благоустройство территории. "Каждый этап для людей несет желание здесь остаться. Вы видите, сколько желающих сюда приезжает отдыхать. Местные жители гуляют здесь. Это здорово. [Получилось] место притяжения. Я хочу поблагодарить всех, кто в этом участвовал", - резюмировал Мишустин, выразив надежду на дальнейшее развитие проекта и пожелав успехов его создателям.