Один человек пострадал при атаке украинского дрона в Белгородской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в селе Устинка пострадал один человек.

"В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на понедельник.

Гладков добавил, что пострадавший с контузией и множественными осколочными ранениями головы и плеча доставлен в больницу.