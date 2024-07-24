Горняков выводят из шахты "Таштагольская" Evraz из-за землетрясения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло у города Таштагол Кемеровской области, сообщает администрация Таштагольского района.

"В 1 км восточнее от города Таштагол зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,5. Из шахты "Таштагольская" (входит в Evraz - ИФ) выводится на поверхность 163 человека. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят обследование многоквартирных домов.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.