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Горняков выводят из шахты "Таштагольская" Evraz из-за землетрясения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло у города Таштагол Кемеровской области, сообщает администрация Таштагольского района.

"В 1 км восточнее от города Таштагол зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,5. Из шахты "Таштагольская" (входит в Evraz - ИФ) выводится на поверхность 163 человека. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят обследование многоквартирных домов.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Evraz Евраз ЗСМК шахта "Таштагольская" Кемеровская область
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