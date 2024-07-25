Таштагольский рудник в Кузбассе возобновил работу после землетрясения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Таштагольская" (Кемеровская область) в четверг возобновила добычу после приостановки работ из-за землетрясения накануне, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"С 20:00 (16:00 по Москве) добыча на шахте "Таштагольская" возобновлена в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, вечером 24 июля из "Таштагольской" вывели шахтеров из-за землетрясения магнитудой 4,5 в 1 км восточнее от города Таштагол. В связи с этим шахта приостановила добычу. Пострадавших не было.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.