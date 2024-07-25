Поиск

Таштагольский рудник в Кузбассе возобновил работу после землетрясения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Таштагольская" (Кемеровская область) в четверг возобновила добычу после приостановки работ из-за землетрясения накануне, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"С 20:00 (16:00 по Москве) добыча на шахте "Таштагольская" возобновлена в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, вечером 24 июля из "Таштагольской" вывели шахтеров из-за землетрясения магнитудой 4,5 в 1 км восточнее от города Таштагол. В связи с этим шахта приостановила добычу. Пострадавших не было.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Evraz Евраз ЗСМК Кемеровская область Кузбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

American Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

American Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });