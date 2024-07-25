Мощный пирокластический поток сошел со склонов вулкана Безымянный на Камчатке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Со склонов извергающегося вулкана Безымянный на Камчатке, который в четверг утром выбросил столб пепла высотой 12 км над уровнем моря, сошел мощный пирокластический поток, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Извержение не несет угрозы ближайшим населенным пунктам, но опасно для туристов, работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, авиации", - приводятся в сообщении слова директора института, член-корреспондента РАН Алексея Озерова.

Приближаться к Безымянному сейчас опасно.

Озеров пояснил, что пирокластический поток (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород) не всегда можно вовремя увидеть, при этом температура внутри него около 500-600 градусов Цельсия, а структура - взвесь ("псевдо-жидкость").

Ученый отметил, что извержение заранее предсказали сотрудники Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии и туристические маршруты в районе Безымянного заблаговременно закрыли.

"Маршруты планируется открыть в течение двух-трех дней, однако следует помнить, что нельзя приближаться к вулкану с востока, где сошел пирокластический поток. Также не стоит подниматься на склоны Безымянного, по которым непрерывно сходят раскаленные лавины", - сказал Алексей Озеров.

Он отметил, что извержения такого типа характерны для Безымянного в последние годы.

Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в течение месяца ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря. Возможен сход пирокластического потока в юго-восточном направлении протяженностью до 10 км.

Утром 25 июля Безымянный выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря, пепловый шлейф распространился в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Для Безымянного установлен красный код авиационной опасности. Абразивные частицы вулканического пепла опасны для всех типов воздушных судов, пролетающих над Камчаткой по местным и международным линиям.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.