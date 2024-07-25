Поиск

Таштагольский рудник "Евраз ЗСМК" приостановил добычу после землетрясения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Таштагольская" (Кемеровская область) приостановила добычу после землетрясения накануне, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"После стабилизации геодинамической обстановки продолжится детальный осмотр выработок", - сказал собеседник агентства, также добавив, что работа на поверхности рудника продолжается.

Как сообщалось, вечером 24 июля из "Таштагольской" вывели шахтёров из-за землетрясения. "В 1 км восточнее от города Таштагол зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,5", - сообщала администрация Таштагольского района. Пострадавших не было.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Кемеровская область Евраз ЗСМК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Рейс "Аэрофлота" вылетел из Каира в Москву с задержкой более семи часов

Назначены новые командующие ВВС РФ и Дальней авиацией

Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании

Основным акционером "М.Видео" стал гендиректор компании

Что произошло за день: среда, 24 июля

Россельхознадзор запретил транзит продукции птицеводства из США

Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №3 и вывела энергоблок №2 в капремонт

Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №3 и вывела энергоблок №2 в капремонт

Песков связал блокировку Instagram с ограничениями военного времени

Производство компьютеров, электроники и оптики в РФ в июне выросло на 20,3%

Производство компьютеров, электроники и оптики в РФ в июне выросло на 20,3%

Инфляция в РФ к 22 июля в годовом выражении замедлилась до 9,07%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });