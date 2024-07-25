Таштагольский рудник "Евраз ЗСМК" приостановил добычу после землетрясения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Таштагольская" (Кемеровская область) приостановила добычу после землетрясения накануне, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"После стабилизации геодинамической обстановки продолжится детальный осмотр выработок", - сказал собеседник агентства, также добавив, что работа на поверхности рудника продолжается.

Как сообщалось, вечером 24 июля из "Таштагольской" вывели шахтёров из-за землетрясения. "В 1 км восточнее от города Таштагол зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,5", - сообщала администрация Таштагольского района. Пострадавших не было.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.