В Минздраве сообщили, что женщины в РФ живут на 10 лет больше, чем мужчины

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Продолжительность жизни россиянок составляет 78,7 лет; женщины в стране живут на 10 лет больше, чем мужчины, сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей - это женщины. Во всем мире женщины живут больше, чем мужчины, а в нашей стране они живут на 10 лет больше. Продолжительность жизни, по данным Росстата, у женщин уже составляет 78,7 лет", - сказала Котова на форуме "Здоровое общество" в четверг.

По ее словам, среди факторов, влияющих на риск преждевременной смертности у мужчин, - "пагубное потребление алкоголя и курение".

"Почти в три раза выше частота таких факторов риска у мужчин, и в совокупности с рискованным поведением, биологическими детерминантами мужского возраста, отсутствием приверженности к профилактическим программам получается, что мужчины - это особенная категория, на которую нужно обратить особое внимание, и искать новые форматы работы", - отметила она.

Котова добавила, что среди таких возможных форматов - выезды на предприятия по месту работы мужчин, во время которых будут проводить диагностику заболеваний, обозначать, какие факторы риска существуют, и мотивировать мужчин на ведение здорового образа жизни.