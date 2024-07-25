Поиск

В Минздраве сообщили, что женщины в РФ живут на 10 лет больше, чем мужчины

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Продолжительность жизни россиянок составляет 78,7 лет; женщины в стране живут на 10 лет больше, чем мужчины, сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей - это женщины. Во всем мире женщины живут больше, чем мужчины, а в нашей стране они живут на 10 лет больше. Продолжительность жизни, по данным Росстата, у женщин уже составляет 78,7 лет", - сказала Котова на форуме "Здоровое общество" в четверг.

По ее словам, среди факторов, влияющих на риск преждевременной смертности у мужчин, - "пагубное потребление алкоголя и курение".

"Почти в три раза выше частота таких факторов риска у мужчин, и в совокупности с рискованным поведением, биологическими детерминантами мужского возраста, отсутствием приверженности к профилактическим программам получается, что мужчины - это особенная категория, на которую нужно обратить особое внимание, и искать новые форматы работы", - отметила она.

Котова добавила, что среди таких возможных форматов - выезды на предприятия по месту работы мужчин, во время которых будут проводить диагностику заболеваний, обозначать, какие факторы риска существуют, и мотивировать мужчин на ведение здорового образа жизни.

Евгения Котова Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

На юге России после аномальной жары температура понизилась на 10 градусов

Законопроект о мерах безопасности на зрелищных мероприятиях прошел I чтение

Лукашенко и Путин начали общение в закрытом формате на Валааме

Более 1 тыс. машин скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи

Более 1 тыс. машин скопились в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи

В Кремле не исключили переговоры с Зеленским при определенных условиях

Лукашенко прилетел в Петербург

Лукашенко прилетел в Петербург

НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

Новогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 января

Новогодние каникулы 2024-25 гг. в России запланировали с 29 декабря по 8 января

На Камчатке в Кроноцком заповеднике случился пеплопад от вулкана Безымянный

На Камчатке в Кроноцком заповеднике случился пеплопад от вулкана Безымянный
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });