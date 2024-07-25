Синод РПЦ освободил митрополита Илариона от всех должностей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Синод Русской православной церкви в Москве освободил митрополита Илариона (Алфеева) от всех церковных должностей. Это следует из итогов Синода, опубликованных в четверг на сайте РПЦ.

Этому решению предшествовал скандал в Будапештско-Венгерской епархии РПЦ, где бывший сотрудник обвинил митрополита в домогательствах, а тот его – в вымогательстве. В итоге Синод решил создать комиссию по изучению положения дел в этой епархии, а на время работы комиссии временно отстранить митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией.

Временное управление Будапештско-Венгерской епархии поручено патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

Кроме того, митрополит Иларион освобожден от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.