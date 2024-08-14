У православных христиан наступил Медовый Спас и начался Успенский пост

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Двухнедельный Успенский пост начинается в среду у православных христиан. Это единственный из постов, который посвящен Богородице. Он установлен в память Успения (земной кончины) Божьей Матери.

По церковному преданию, пережив Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела все эти годы в подвигах молитвы и поста, поэтому празднику Успения (28 августа) у православных также предшествует постный период.

По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому: не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселительных мероприятиях. В субботу и воскресенье разрешено растительное масло, и только один раз за весь пост разрешена рыба - в праздник Преображения Господня (19 августа).

Первый день Успенского поста именуется Медовым Спасом. В это время на Руси начинали собирать мед и освящали его в храмах.