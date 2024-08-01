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Минобороны РФ сообщило о завершении масштабных учений ВМФ РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило о завершении плановых учений ВМФ России, которые проходили в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.

"В ближайшее время экипажи кораблей, выполнявших учебно-боевые задачи по предназначению, вернутся в пункты постоянного базирования", - говорится в сообщении.

"В соответствии с имеющимися результатами выполнения поставленных перед силами флотов и флотилии задач, считаю, что цель учения достигнута. Главным штабом Военно-морского флота будет проведен подробный анализ действий надводных сил, морской авиации и береговыми частями в рамках комплексных мероприятий боевой подготовки", - заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, которого цитирует министерство.

Главной целью учений, проводившихся под общим руководством главкома Военно-морского флота, являлась проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск к выполнению задач по предназначению, подчеркивается в релизе.

По данным Минобороны, всего к учению были привлечены около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений.

"В течение нескольких дней экипажами кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии было выполнено свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе - зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в рамках проведенных учений органами управления флотов и Каспийской флотилии отрабатывалось также взаимодействие с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти при проведении тренировок по организации обороны пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности в море, организации спасания на воде и иных комплексных мероприятиях.

ВМФ РФ Минобороны РФ Балтийск Александр Моисеев Каспийская флотилия
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