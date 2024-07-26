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Проход по биометрии запущен в бизнес-залах нескольких российских аэропортов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Проход с использованием биометрических данных запущен в бизнес-залах нескольких российских аэропортов - в Москве, Петербурге и Казани, на следующей неделе такая услуга появится во Владивостоке, а в следующем году - ещё в нескольких десятках аэропортов, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Пройти в бизнес-залы российских аэропортов теперь можно по биометрии. Новый сервис доступен гражданам, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и программой OnPass. Для доступа в зал пассажиру больше не нужно открывать мобильное приложение и показывать QR-код сотруднику. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал", - говорится в сообщении.

В аппарате уточнили, что на сегодняшний день сервис работает в аэропортах Москвы (Внуково и Домодедово), Санкт-Петербурга и Казани. Планируется, что в 2025 году к программе присоединятся ещё несколько десятков российских аэропортов, отмечается в сообщении.

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"При этом во Владивостоке такая услуга появится уже на следующей неделе. В частности, биометрический сервис позволит снизить нагрузку на сотрудников аэропорта в период проведения Восточного экономического форума", - сказано в релизе.

Уточняется, что для доступа к сервису не требуется очной регистрации биометрии, достаточно дистанционно зарегистрировать свои данные в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия".

"Регистрация биометрии происходит исключительно на добровольной основе. Таким образом, гражданин сам выбирает, каким способом ему удобнее получить услугу - предъявить документы или воспользоваться биометрическим сервисом. Во всех пользовательских сценариях биометрия выступает в качестве дополнительной - самой простой и удобной - возможности получения услуг", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Там добавили, что государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. "В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить биометрический шаблон. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы", - отмечается в сообщении.

Москва Казань Санкт-Петербург Внуково Домодедово
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