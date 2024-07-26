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Прием заявок на онлайн-голосование открыт на Госуслугах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Открыт прием заявлений через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) для голосования на сентябрьских выборах по месту нахождения или онлайн на федеральной платформе, говорится в сообщении Минцифры России.

"На Госуслугах можно выбрать удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель" или подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)", - сказано в сообщении министерства.

В Минцифры напомнили, что в 83 регионах России в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы разных уровней; голосование может длиться до трех дней в зависимости от региона.

В случае, если выборы в регионе проходят в течение трех дней, то заявку надо подать до 2 сентября, при двухдневном голосовании – до 3 сентября, а при однодневном – до 4 сентября, уточняется в сообщении.

С помощью сервиса "Мобильный избиратель" в 49 регионах РФ можно выбрать участок в пределах избирательного округа, чтобы голосовать не по месту прописки, а там, где удобно. Проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 25 регионах РФ можно будет на федеральной платформе. Чтобы участвовать в ДЭГ, нужно подать заявление на Госуслугах. Москвичи голосуют на mos.ru, сказано в сообщении.

Кроме того, в Минцифры напомнили, что в личном кабинете избирателя на Госуслугах можно узнать, какие выборы пройдут в регионе, кто в них участвует, сколько способов голосования доступно.

Госуслуги Минцифры
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