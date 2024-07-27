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Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области

По данным Минобороны РФ, летчики живы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет", - заявили в ведомстве.

По его данным, предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность, на месте работает комиссия ВКС России.

ВКС РФ Су-34 Волгоградская область Минобороны
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