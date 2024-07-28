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Из зоны подтопления в двух районах Челябинской области эвакуировали 80 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Продолжается эвакуация жителей из зон подтопления в Еткульском и Еманжелинском районах Челябинской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В общей сложности было эвакуировано 80 человек, в том числе семеро детей/

В пресс-службе также добавили, что вечером 27 июля в селе Березники Еткульского района после ливней вода перелилась через земляную насыпь, окружающую местный технический водоем.

26 июля из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище Челябинской области. В результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размыто. В зону затопления попал поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла. Но из-за непрекращающихся осадков из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.

Для предотвращения чрезвычайной ситуации был начат контролируемый сброс воды из Иремельского водохранилища, а в городе Еманжелинск объявили эвакуацию жителей в поселке Рабочем, входящем в состав населенного пункта.

МЧС Челябинская область
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