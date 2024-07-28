Белоусов заявил, что присутствие в Антарктиде отвечает интересам страны

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российское присутствие в Антарктиде отвечает научным, экономическим и геополитическим интересам государства, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Белоусов в воскресенье, в День ВМФ России, в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) открыл барельефы, посвященные выдающимся событиям в истории отечественного флота и вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны России.

"По традиции в День Военно-морского флота мы открываем барельефы, посвященные великим флотоводцам и важным вехам в истории российского флота", - сказал Белоусов.

По данным Минобороны РФ, в ходе торжественной церемонии открыты барельеф "Открытие Антарктиды русскими моряками (1820 г.)" и четыре портретных барельефа с изображением флотоводцев и первооткрывателей: Михаила Лазарева, Фаддея Беллинсгаузена, Григория Спиридова, Павла Нахимова и Федора Ушакова.

"Корабли под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева первыми в истории достигли Антарктиды. Открытие шестого материка русскими мореплавателями стало важнейшим географически событием XIX века. И двести лет спустя российское присутствие в Антарктиде отвечает научным, экономическим и геополитическим интересам нашей страны", - заявил Белоусов.

В сообщении министерства сказано, что Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции: ордена Александра Невского, ордена Мужества, ордена "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу".

"Отрадно, что нынешнее поколение военных моряков и талантливых корабелов продолжает традиции предшественников, решительно отстаивать интересы России", - заявил Белоусов.

"Открытие малых скульптурных форм в честь славных событий истории ВМФ России стало традицией главного военно-морского праздника страны с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа "Гангутское сражение", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, в последующие годы открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому, Синопскому сражениям и штурму французской крепости на острове Курфу.