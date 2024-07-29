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Первый пациент в России получил препарат для лечения болезни Бехтерева

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый пациент в России получил инфузию лекарственного препарата для лечения болезни Бехтерева, который был разработан учеными Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"Первая инфузия препарата пациенту с болезнью Бехтерева была введена в Санкт-Петербурге на базе Клиники СПбГУ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "после проведения инфузии пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медицинского персонала".

В пресс-службе подчеркнули, что "Сенипрутуг" - первый в мире препарат, потенциально способный остановить развитие болезни Бехтерева. Лекарственный препарат разработан компанией Biocad на основе механизма действия, открытого группой ученых под руководством ректора РНИМУ им. Пирогова Сергея Лукьянова.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

В апреле препарат был зарегистрирован Минздравом России, в июне было объявлено о выпуске в гражданский оборот первой партии препарата.

Ректор РНИМУ и один из разработчиков лекарства Лукьянов заявлял, что препарат помогает полностью остановить заболевание, он не подавляет иммунитет и не вызывает привыкания.

РНИМУ Сергей Лукьянов Минздрав РФ
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