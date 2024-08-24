Исследования препарата от болезни Бехтерева показали эффект от терапии с 1-й недели применения

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ученые в РФ представили результаты клинического исследования препарата от болезни Бехтерева: эффект от терапии препаратом наблюдается с первой недели применения и продолжает нарастать до 48 недели, сообщили в Минздраве России.

Отмечается, что исследования проводились 48 недель с участием 260 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Доклады о препарате представили профессор кафедры терапии, ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России Инна Гайдукова и доцент кафедры госпитальной терапии Казанского ГМУ Минздрава России Светлана Лапшина.

Препарат разработали специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.