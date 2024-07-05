Поиск

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста
Мэр Орска Василий Козупица
Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в пятницу удовлетворил прошение об отставке главы Орска Василия Козупицы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья.

"Сегодня, 5 июля, Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке. Василий Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля", - говорится в сообщении.

О причинах подобного решения не сообщается.

Депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска.

Оренбургская область этой весной столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.

Денис Паслер Оренбургская область Орск Василий Козупица
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один ребенок погиб после атаки беспилотников на Краснодарский край

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае

Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов в республике

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога
Нападение боевиков в Дагестане

Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

Военный суд в Москве арестовал комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

Путин заявил о готовности России начать производство ракет СМД

Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });