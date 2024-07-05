Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Мэр Орска Василий Козупица Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в пятницу удовлетворил прошение об отставке главы Орска Василия Козупицы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья.

"Сегодня, 5 июля, Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке. Василий Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля", - говорится в сообщении.

О причинах подобного решения не сообщается.

Депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска.

Оренбургская область этой весной столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.