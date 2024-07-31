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Российские военные приступили к третьему этапу учения нестратегических ядерных сил

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил – предстоит отработать вопросы подготовки частей к боевому применению тактического ядерного оружия.

В сообщении министерства отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

По его данным, в ходе этого этапа ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - заявило Минобороны РФ.

"Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Минобороны РФ
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