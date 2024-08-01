Военные РФ на учении нестратегических ядерных сил отработали вопросы получения спецбоеприпасов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские военные в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработали получение специальных учебных боеприпасов.

"В рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступил к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения", - сообщили в военном ведомстве в четверг.

Накануне российские военные заявили о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил, отмечалось, что предстоит отработать вопросы подготовки частей к боевому применению тактического ядерного оружия.