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Глава ЦИК выразила удовлетворение результатом "естественного отбора партий" в РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК России Элла Памфилова считает хорошим показателем участие 23 из 24 зарегистрированных в РФ партий в выборах различного уровня в сентябре текущего года.

"23 из 24 партий, которые на сегодняшний день имеют право участвовать в выборах, выдвинули своих кандидатов. Это очень хороший показатель, молодцы. То есть, действительно, система естественного отбора партий. Помните, их было 77 когда-то? Все полудохленькие, мертвые отпали. А эти - это те, кто стараются, участвуют на всех уровнях в выборах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, в дополнительных выборах депутатов Госдумы в трех одномандатных округах принимает участие 10 партий. "Молодцы, развиваются. Почему я этому радуюсь? Это очень важно для развития всей системы политической и выборов. Это база для реальной конкуренции, при которой всегда выигрывают избиратели", - сказала она.

Всего, по данным ЦИК, на дополнительные выборы депутатов Госдумы в трех субъектах (Хакасии, Брянской и Ростовской областях) от десяти политических партий зарегистрированы 16 кандидатов.

"Напомню, что в прошлом году на дополнительных выборах по четырем одномандатным округам участвовало семь партий из 27. Количество партий сократилось, а участие их выше. Что тоже говорит о том, что более живые остались, реальные. То есть количество переросло в качество", - сказала Памфилова.

"Наши все коллеги - и наш аппарат, и в регионах тоже - отмечают, что в этом году парии и сами кандидаты провели очень большую, отличную работу по подготовке документов. В результате мы видим стопроцентный результат: все кандидаты от партий зарегистрированы, это 16 человек из 16 выдвигавшихся. Также в республике Хакасия есть один кандидат самовыдвиженец. Вопрос о его регистрации планируется рассмотреть в окружной комиссии в самое ближайшее время", - добавила глава ЦИК.

Из 24 партий 20 выдвинули 120 кандидатов на выборах губернаторов в 21 регионе, еще 27 - в качестве самовыдвиженцев, сообщила Памфилова. "Сейчас зарегистрированы 68 кандидатов: 65 от десяти политических партий и три самовыдвиженца. Отказано в регистрации девятерым кандидатам, из них семь - от партий и два самовыдвиженца. Практически во всех субъектах уже есть зарегистрированные кандидаты", - уточнила глава ЦИК.

Что касается выборов в законодательные органы, которые проходят в 13 регионах по единым и одномандатным избирательным округам, то, по данным ЦИК, кандидатов выдвинули 13 политических партий: по единым округам в лидерах Хабаровских край, где участвуют девять партий, по одномандатным округам самая большая конкуренция - в Москве, где кандидатов в депутаты Мосгордумы, куда выборы проходят по мажоритарной системе, выдвинули десять партий.

В 21 регионе проходят кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований и административных центров (столиц) субъектов: по единым и одномандатным округам выдвинули кандидатов 16 партий, сообщила глава ЦИК, отметив, что "конкуренция очень и очень достойная".

В единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний по выборам различного уровня в 83 регионах РФ, в том числе выборы губернаторов 21 региона и депутатов Мосгордумы.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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