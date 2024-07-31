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В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%

В России безработица в июне обновила исторический минимум - 2,4%
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2024 года безработица составила 2,4%, в очередной раз обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из данных Росстата.

Предыдущий минимальный показатель в 2,6% был зафиксирован в апреле и удерживался в мае.

В марте, показатель составил 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%. В декабре 2023 года безработица составила 3%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3%, в июне - 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в стране в июне составила 1,86 млн человек, что на 145 тысяч ниже показателя мая 2024 года.

Росстат
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