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РФ примет ответные меры после высылки российского дипломата из Молдавии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что решение о высылке российского дипломата принято еще до завершения следствия по делу о возможном шпионаже, назвал действия Кишинева недружественными, и пообещал ответные меры со стороны РФ.

"Действия МИД Молдавии, принявшего решение о выдворении сотрудника посольства РФ, направлены на демонтаж двусторонних отношений с Москвой. (...) Комментировать это решение сложно. Та ситуация, которая раскручивается вокруг России в последние месяцы, вызывает много вопросов", - сказал посол журналистам в четверг после визита в молдавское внешнеполитическое ведомство, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон-грата одного из дипломатов посольства РФ в Кишиневе.

По словам Васнецова, "решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже".

Дипломат подчеркнул, что "Россия, безусловно, примет ответные меры".

"Россия всегда находит адекватный ответ. Естественно, ответ будет, посмотрим, какое решение примет руководство. Но это в любом случае не способствует духу нормального взаимопонимания и сотрудничества, к которому мы призываем руководство Молдавии", - отметил Васнецов.

Он сказал, что "год назад две трети сотрудников посольства РФ были высланы с территории Молдавии под надуманным предлогом". "Доказательств тех обвинений так и не поступило, так же не поступило доказательств последующих высылок. (...) Эти действия мы рассматриваем как недружественные и не способствующие развитию двусторонних отношений", - заявил посол.

В четверг министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило персоной нон грата одного из дипломатов посольства России в Кишиневе.

По данным пресс-службы МИДЕИ, "решение властей Молдавии было принято в результате конкретных предпринятых действий, в результате которых были получены информация и доказательства, свидетельствующие о ведении российским дипломатом деятельности на территории Республики Молдова, несовместимой с дипломатическим статусом".

30 июля сообщалось о задержании на 72 часа начальника юридического департамента парламента Молдавии Ион Крянгэ и одного из сотрудников пограничной полиции, работавшего в аэропорту Кишинева. Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS), задержания произведены 30 июля в рамках расследования уголовного дела. Утром 31 июля прокуроры PCCOCS и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в юридическом департаменте парламента.

Спецслужбы республики предполагают, что Крянгэ встречался с сотрудником посольства России в Кишиневе и передавал ему информацию за денежное вознаграждение. Расследование в отношении него проводится в рамках дела о государственной измене.

Сотрудника пограничной полиции, имя которого не называется, подозревают в "заговоре против Молдавии". Оба чиновника встречались и передавали информацию заместителю военного атташе России в Молдавии, считают спецслужбы.

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