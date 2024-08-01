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По делу о госизмене заочно арестованы экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев и экс-адвокат Новиков

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал заочный арест троих россиян, обвиняемых по делу о государственной измене.

"Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно экс-вице-президенту Газпромбанка Игорю Волобуеву (признан в РФ иностранным агентом), бывшему адвокату Илье Новикову (признан иноагентом и лишен статуса адвоката), а также Александру Дубинину", - сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых исчисляется в виде двух месяцев с момента пересечения госграницы и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ.

"Волобуев, Дубинин и Новиков объявлены в международный розыск", - сказали в суде.

По данным суда, Волобуев обвиняется в участии в террористической организации и государственной измене.

Дубинин – в государственной измене и содействии террористической деятельности.

Новиков обвиняется в государственной измене и публичным призывам к террористической деятельности.

Игорь Волобуев Илья Новиков Александр Дубинин
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