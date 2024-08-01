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Песков заявил, что никакого саммита по Украине с участием России не готовится

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Никакого "саммита мира" по Украине с участием России не готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические рассуждения, которые были инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", - сказал Песков в интервью радио "Комсомольская правда".

"Эти самые участники настойчиво говорили о том, что говорили мы. Что нет никакого смысла и прикладного значения этого мероприятия, на котором обсуждается судьба Украины без участия России. Это невозможно, это бесперспективно", - добавил он.

Он отметил, что сейчас звучат голоса, что "на следующее мероприятия, возможно, пригласят Россию".

"В мероприятии не участвуют в интересах некого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А повестки дня, которая бы устраивала нас, нигде озвучено не было. По крайне мере, эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Украина
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