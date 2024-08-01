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Кириенко провел в Энергодаре совещание по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и обсудил вопросы обеспечения ядерной безопасности, сообщили представители станции.

"Сергей Кириенко в рамках рабочего визита в Энергодар провел совещание, на котором обсуждались вопросы текущего состояния Запорожской атомной станции, а также обеспечения ее ядерной безопасности", - говорится в телеграм-канале станции.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал о действиях коллектива, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации станции, а также о планах развития станции. Кроме того, стороны обсудили подготовку к зимнему сезону и меры для повышения устойчивости систем энергоснабжения и обеспечения теплом Энергодара.

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в своем телеграм-канале сообщил, что с Кириенко также обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Кроме того, первый замруководителя администрации президента осмотрел ход ремонта школы №2 и детский сад "Ромашка".

ЗАЭС Сергей Кириенко Энергодар Юрий Черничук Эдуард Сеновоз
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