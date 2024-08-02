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Песков заявил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ - ЦРУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Переговоры по состоявшемуся в четверг обмену заключенными велись по линии ФСБ - ЦРУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ - ЦРУ. Это была главная линия, по которой, собственно, достигалась договоренность", - сказал он журналистам.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, в результате прошедшего в аэропорту Анкары обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.

Дмитрий Песков ФСБ ЦРУ Анкара
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