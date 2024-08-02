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Минюст предложил обязать банки и МФО отчитываться перед ФССП о возврате долгов граждан

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минюст подготовил законопроект, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации (МФО) с сентября 2025 года должны будут отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов о работе по возврату просроченной задолженности физических лиц. "Интерфакс" ознакомился с текстом законопроекта.

Документ вносит изменения в закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (230-ФЗ).

Сейчас перед ФССП отчитываются только профессиональные коллекторские организации. Однако в феврале вступил в силу закон, который расширил полномочия ФССП в части контроля не только за коллекторскими агентствами, но также за банками и МФО, которые занимаются взысканием просрочки.

На конец июня в соответствующем реестре ФССП находится 319 банков и 952 микрофинансовые организации. При этом, по данным службы, банками и МФО допускаются нарушения прав граждан при взыскании. Отчетность кредитных и микрофинансовых организаций по возврату долгов необходима "в целях выявления индикаторов риска их деятельности", говорится в пояснительной записке.

Порядок, форма и сроки отчета для банков и МФО будут установлены ФССП совместно с Банком России и закреплены в отдельном приказе Минюста, подготовка которого планируется во втором квартале 2025 года.

Одними из ключевых показателей отчета должны стать соблюдение правил общения с должниками (общение в неположенное время или более частое взаимодействие, чем предусмотрено законом) и соблюдение прав граждан.

Президент Владимир Путин в августе прошлого года подписал закон, по которому с 5 августа 2024 года взаимодействовать с должниками смогут только те банки и МФО, которые имеют оборудование и ПО для записи и хранения информации, соответствующие требованиям ФССП. Они также обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать их об этом в начале беседы. Все документы (электронные и бумажные), полученные в ходе возврата просрочки, нужно будет хранить в течение трех лет. Меры направлены на защиту прав граждан от необоснованного давления со стороны взыскателей.

Минюст МФО ФССП Банк России
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