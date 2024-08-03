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Шесть беспилотников ВСУ сбито над Курской областью

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о шести сбитых беспилотниках ВСУ над регионом.

"В небе над Курской областью продолжает работать ПВО, уже сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа", - написал Смирнов в своем телеграм-канале в субботу.

Также в ночь на субботу была атакована Орловская область. Два беспилотника попали в жилой дом в одном из микрорайонов, в результате возник пожар. Он был локализован.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов
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