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Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Средствами ПВО за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу утром.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем", - говорится в сообщении.

В результате атаки в Ростовской области загорелись склады в Каменском и Морозовском районах. В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Азовское море Краснодарский край Воронежская область Минобороны
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