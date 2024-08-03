Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Средствами ПВО за прошедшую ночь были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу утром.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем", - говорится в сообщении.

В результате атаки в Ростовской области загорелись склады в Каменском и Морозовском районах. В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом.