Паводок повредил в Бурятии 170 км автодорог и железнодорожные пути

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Паводок в Бурятии, где введен режим ЧС республиканского масштаба, повредил 170 км автодорог и железнодорожный участок в районе угольного разреза, сообщил губернатор Алексей Цыденов.

"На федеральной дороге размыто три моста, проезд остается закрытым еще минимум на сутки. Повреждены и требуют восстановления 170 км местных и региональных дорог. Смыты шесть мостов, 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай", - написал он в телеграм-канале.

В республике также размыта дамба Хонхолойского водохранилища (2 млн. кубометров воды). Укрепления потребовала дамба Саганурского водохранилища (18 млн. кубометров воды).

Из-за повреждения участков федеральной дороги Р-258 "Байкал" грузовые автомобили из Читы в Улан-Удэ пропускаются по альтернативному маршруту через населенные пункты Бада (Закульта) - Новокижингинск-Кижинга-Хоринск-Улан-Удэ. Легковые автомобили - через населенные пункты Хонхолой-Мухоршибирь-Бичура-Тарбагатай-Улан-Удэ.

"Продолжаем работу по отсыпке и грейдированию поврежденного участка дороги на реке Тугнуй. Провели обследование моста через реку Суахара, выявлено повреждение опоры. К ремонту приступим сразу, после организации объездной дороги. Приступили к обустройству объездной дороги через реку Хонхолойка, по этой дороге пустим весь транспорт", - отметил Цыденов.

По данным на вечер воскресенья, в Бурятии подтопленными остаются 10 домов, 183 приусадебных участка (в которых проживают 471 человек, из них 50 детей), после схода воды требуют очистки 374 приусадебных участков и 10 домов (с населением 931 человек, из них 128 детей).

В различной степени пострадали населенные пункты: Горхон, Новоильинск, Илька, Дархита, Челутай-24, Десятниково, Большой Куналей, Тарбагатай, Куготы.

Как сообщалось, из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии и подтопления федеральной трассы "Байкал" 3 августа было закрыто движение всех видов автотранспортных средств на участке с 543-го по 590-й км, проходящем вблизи населенных пунктов Мухоршибирь, Хонхолой, Никольск. В регионе объявлен режим ЧС.

В результате осмотра подтопленного участка трассы Р-258 было выявлено, что на мостах через реки Тугнуй на 543-м км, Сухару на 555-м км, Хонхолойку на 589-м км подмыты конусы, промежуточные опоры и подъезды к мостам, частично деформированы пролетные строения.