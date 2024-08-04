В Ростове-на-Дону произошел пожар в доме, являющимся объектом культурного наследия

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание кровли 2-этажного неэксплуатируемого здания (доходный дом Ботвинникова) в Ростове-на-Дону, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По ее данным, сообщение о пожаре поступило в 15:29, кровля горит на площади 300 кв. м.

Отмечается, что к тушению привлечены 16 единиц техники, 49 человек. Угрозы распространения пожара нет.

В свою очередь глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал в своем телеграм-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "Движение транспорта по улице Серафимовича от дома №62 до проспекта Буденновский перекрыто. Просим горожан учитывать это при выборе маршрутов", - сообщил он.

Объект культурного наследия регионального значения - двухэтажный "Доходный дом Г.С. Ботвинникова" - расположен по адресу улица Серафимовича, 54. По информации местных властей, весной его выставили на торги с начальной стоимостью 37,5 млн рублей.

Дом был возведен в 1910-х годах. Его первый владелец был хозяин бахромной фабрики Гершу Ботвинников. После революции здание национализировали, в нем разместились коммунальные квартиры. В 2023 году особняк признали национальным наследием и расселили жителей. Здание находится в аварийном состоянии.