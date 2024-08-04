Открытый огонь потушили в доме - объекте культурного наследия в Ростове-на-Дону

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытые очаги пламени в двухэтажном неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 19:11 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарные тушат возгорание кровли двухэтажного неэксплуатируемого здания в Ростове-на-Дону на площади 300 кв. метров.

В свою очередь глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал в своем телеграм-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Для тушения пожара перекрывали движение транспорта по улице Серафимовича от дома 62 до Буденновского проспекта.

Объект культурного наследия регионального значения - двухэтажный доходный дом Г. С. Ботвинникова - расположен по адресу ул. Серафимовича, 54. По информации местных властей, весной его выставили на торги с начальной стоимостью 37,5 млн рублей.

Дом был возведен в 1910-х годах. Его первый владелец был хозяин бахромной фабрики Гершу Ботвинников. После революции здание национализировали, в нем разместились коммунальные квартиры. В 2023 году особняк признали национальным наследием и расселили жителей. Здание находится в аварийном состоянии.