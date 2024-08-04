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ВСУ обстреляли Луганск 12 ракетами ATACMS и Storm Shadow

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в воскресенье нанесли удар по Луганску с применением 12 ракет западного производства, часть из них сбита средствами ПВО, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу. Вследствие падения обломков ракет загорелась сухая трава", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, удары ВСУ пришлись по складским помещениям, в которых находились цистерны с топливом, а также по частному сектору.

Как сообщил Пасечник, на месте работают все экстренные службы, представители администрации главы и администрации города Луганска. Информация о пострадавших уточняется.

Луганск ЛНР Леонид Пасечник
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