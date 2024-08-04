В Азове произошел крупный пожар на складе автопокрышек

Есть риск распространения огня на склад ГСМ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Крупное возгорание на складе автопокрышек в Азове может распространиться на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5000 кв. м, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила о том, что мусор с покрышками горит в городе Азов Ростовской области на площади 5 тыс. кв. метров. Огонь распространился на складское помещение. В тушении пожара задействованы порядка 90 человек и 27 единиц техники.