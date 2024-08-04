Пожарный поезд привлекли для тушения пожара в Азове

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - МЧС привлекло пожарный поезд для тушения загоревшегося мусора с покрышками в Азове Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила о том, что мусор с покрышками горит в городе Азов Ростовской области на площади 5 тыс. кв. метров. Огонь распространился на складское помещение. В тушении пожара задействованы порядка 90 человек и 27 единиц техники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил что пожарные ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. По его словам, есть угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.