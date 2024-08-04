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Пожар в Азове Ростовской области локализован на площади 5 тыс. кв метров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе автопокрышек в Азове Ростовской области на площади 5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным пресс-службы, группировка сил и средств для тушения пожара увеличена до 120 человек и 33 единиц техники. Также к месту направлена мобильная лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.

Информации о пострадавших не поступала.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила о том, что мусор с покрышками горит в городе Азов Ростовской области на площади 5 тыс. кв. метров. Огонь распространился на складское помещение. В тушении пожара задействован пожарный поезд.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожарные ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. По его словам, есть угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.

Азов Ростовская область
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